Guarda in alto film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Guarda in alto è il film stasera in tv lunedì 23 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rai 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Guarda in alto film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 18 ottobre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Fulvio Risuleo

CAST: Giacomo Ferrara, Aurelia Poirier, Ivan Franek, Lou Castel, Claudio Spadaro, Emilio Gavira, Alida Calabria, Cristian Di Sante

DURATA: 90 Minuti

Guarda in alto film stasera in tv: trama

Sui tetti di Roma esiste una comunità con le sue regole e le sue abitudini. Teco, un giovane panettiere, in un momento di pausa dal lavoro sale sul tetto ed è testimone dell’intrigante caduta di uno strano uccello. Il giovane fornaio si avvicina allo strano essere per vederlo meglio e viene catapultato in un viaggio assurdo ed inconcepibile sull’infinito labirinto formato dai tetti di Roma. Qui trova compagnia, romanticismo, avventura, cibo delizioso e magico e altre sorprese, incluso un nuovo destino.

Guarda in alto recensione

Si tratta di un’opera prima davvero originale. Il giovanissimo regista (25enne all’epoca delle riprese) Fulvio Risuleo per il suo esordio alla regia di un lungometraggio ha scelto di rappresentare Roma in maniera decisamente insolita. Infatti vi ambienta lo strano viaggio del protagonista che si sviluppa seguendo una trama surreale piena di simbolismo, in un racconto che sconfina nella favola e nel fumetto. La pellicola ha una sua estetica essenziale ma perfetta per la stimolazione immaginativa dello spettatore, anche se presenta qualche imperfezione in alcuni dettagli tecnici. La trama, l’inventiva e la recitazione surreale rendono il film molto gradevole e che merita a pieno titolo di avere un posto tra i film da vedere.

Guarda in alto film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il primo lungometraggio di Fulvio Risuleo.

Il film è uscito in anteprima a Roma il 29 ottobre 2017 ed è stato alla Settimana della Critica a Cannes 2018.

Guarda in alto streaming

Guarda in alto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Guarda in alto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=rt9PronqWOU

