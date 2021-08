The Interpreter film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

The Interpreter è il film stasera in tv lunedì 23 agosto 2021 in onda in prima serata su La7. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Interpreter film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Interpreter

USCITO IL: 28 ottobre 2005

GENERE: Thriller

ANNO: 2005

REGIA: Sydney Pollack

CAST: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen, Yvan Attal, Earl Cameron, Sydney Pollack, George Harris, Michael Wright, Clyde Kusatsu, Eric Keenleyside, Hugo Speer, Maz Jobrani, Yusuf Gatewood, Curtiss Cook, Byron Utley, David Zayas

DURATA: 128 Minuti

The Interpreter film stasera in tv: trama

Silvia Broome (Nicole Kidman) è una esperta di lingue africane impiegata come traduttrice all’ONU. Un giorno durante una conferenza sente due uomini parlare in una rara lingua africana, e lei è una delle pochissime persone al mondo che la capiscono. I due complottano di uccidere un delegato che e Presidente di un paese africano. Silvia decide di avvertire le autorità che però non credono alla sua storia, soprattutto l’agente federale Tobin Keller (Sean Penn). Con il passare delle ore Silvia diventa il bersaglio di killer che vogliono ucciderla e l’agente federale Tobin Keller capirà che la donna ha bisogno della sua protezione. I due anche se molto diversi sono attratti l’uno dall’altra e rimanendo invischiati nel complotto, rischieranno la vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Interpreter film stasera in tv: curiosità

In Italia al Box Office il film ha incassato 5,8 milioni di euro.

Questa è stata in assoluto la prima pellicola girato all’interno del palazzo dell’ONU. Fu il regista Sydney Pollack ad incontrare personalmente Kofi Annan per chiedergli il permesso.

Anche Hitchcock aveva chiesto di accedere alle sale del palazzo per il suo film Intrigo Internazionale, ma non fu autorizzato.

Le scene all’interno del palazzo dell’ONU sono state girate nei weekend tra aprile e agosto 2004 per non disturbare il lavoro settimanale dell’organizzazione.

Pollack interpreta il ruolo del capo dell’FBI.

La parte della protagonista,Sylvia Broome, era stata offerta a Naomi Watts che rifiutò per lasciare il posto alla sua amica Nicole Kidman. La Kidman infatti desiderava tanto quel ruolo che accettò la parte senza neanche aver letto il copione.

The Interpreter streaming

The Interpreter streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito la7.it/dirette-tv ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Interpreter film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/JSE3B7iMC1Q

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili