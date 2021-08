Campeggio a 5 stelle film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

Campeggio a 5 è il film stasera in tv martedì 24 agosto 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Campeggio a 5 stelle film stasera in tv: cast

La regia è di Marita Grabiak. Il cast è composto da Christopher Russell, Catherine Lough Haggquist, Emilie Ullerup, Donna Benedicto, Catherine Lough, Eric Gustafsson, Erin Boyes.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Campeggio a 5 stelle film stasera in tv: trama

Katie Ryan scrive per una rivista delle brevi note che descrivono in maniera accattivante un prodotto. In seguito a un incidente occorso a una redattrice, viene inviata, al suo posto, per un reportage su un campeggio di lusso. Arrivata al campeggio – che in realtà è una specie di resort con tende enormi, full optional – la donna conosce Will Martin, un escursionista che gode di una certa fama. Fra i due si stabilisce un rapporto di complicità molto “affettuoso”. Will, però, è combattuto fra il desiderio di partire per una nuova avventura e la possibilità di stabilirsi definitivamente nel resort che dovrebbe essere reso ancor più bello dall’intervento di alcuni investitori che vogliono che Will sovraintenda i lavori…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Campeggio a 5 stelle streaming

Campeggio a 5 stelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili