LA CASA TRA LE MONTAGNE TRAMA EPISODI. Martedì 24 agosto 2021 arriva su Canale 5 la serie tv tedesca trasmessa su ARD, che propone un mondo immerso nella natura incantata dell’Allgäu, che ricorda atmosfere Anni ’50. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La casa tra le montagne trama episodi 24 agosto 2021 su Canale 5

La casa tra le montagne trama episodio Una casa per due. Marie decide di tenere il bambino ma non trova il coraggio di dire né al padre né a Georg del suo stato. Georg nel frattempo chiede a Lisa di rappresentarlo nella causa per l’affidamento di Lea. All’alpeggio arriva la sorella gemella di Lena, Leonie. Le due si scambiano l’identità, in modo che Lena possa salvare il ristorante di Leonie dagli stravolgimenti che il suo socio Steffen vuole effettuare. Leonie, però fingendosi Lena, bacia Christian in modo che lui non veda nella gemella solo la sua più cara amica ma la donna della sua vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La casa tra le montagne trama episodi 24 agosto 2021 su Canale 5

La casa tra le montagne trama episodio Ancora a casa. Marie aspetta un figlio da Georg ma non ha il coraggio di rivelarglielo. Grazie a Lisa lui riesce a evitare che la ex moglie porti fuori dalla Germania la loro figlia Lea. Tra Lisa e Florian resta tutto sospeso ma chiaramente i due si amano ancora. Sebastian restituisce il denaro a Lorenz e i due tornano dopo una breve spiegazione ad essere amici. Lorenz, Marie e Lisa possono restare all’Alpeggio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La casa tra le montagne streaming

La casa tra le montagne streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

La casa tra le montagne sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv La casa tra le montagne in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Lacasatralemontagne, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.Per essere sempre aggiornato su La casa tra le montagne segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

La casa tra le montagne: link utili