Ouija film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

Ouija è il film stasera in tv martedì 24 agosto 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ouija film horror stasera in tv: cast

La regia è di Stiles White. Il cast è composto da Olivia Cooke, Douglas Smith, Shelley Hennig, Daren Kagasoff, Ana Coto, Bianca A. Santos, Matthew Settle, Vivis Colombetti, Robyn Lively.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ouija film horror film stasera in tv: trama

Debbie e Lane sono due ragazzine che giocano a fingere di parlare con i morti attraverso una tavola Ouija. Devono solo seguire tre regole: non giocare mai da sole, non giocare in un cimitero e salutare sempre. Quando Debbie infrange la prima regola, muore tragicamente impiccata. Lane ne soffre moltissimo e si domanda la morte della sua grande amica non sia stato un omicidio. Così, la giovane cerca di contattare Lane attraverso la tavoletta Ouija insieme a sua sorella, il suo ragazzo, gli amici Isabelle e Pete. Così vanno tutti insieme a casa di Debbie per la seduta spiritica e quando la tavoletta si muove, scappano tutti spaventati.Presto però si accorgono che non è la loro amica Debbie a rispondere..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ouija streaming

Ouija streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ouija film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili