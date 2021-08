Predators film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

Predators è il film stasera in tv martedì 24 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Predators film stasera in tv: cast

La regia è di Nimrod Antal. Il cast è composto da Adrien Brody, Topher Grace, Danny Trejo, Alice Braga, Laurence Fishburne, Walton Goggins, Oleg Taktarov, Louis Ozawa Changchien, Mahershala Ali, Brian Steele.

Predators film stasera in tv: trama

Predators è uno dei capitoli della saga dei Predator con protagonista Adrien Brody nei panni di Royce, un mercenario a capo di un gruppo di guerrieri. Questi vengono portati su un pianeta alieno ma non per combattere come loro pensano ma per diventare prede degli alieni. Gli abitanti del pianeta sono tutti assassini spietati, mercenari, Yazuka, condannati, membri di squadroni della morte. Fa eccezione solamente un medico. I guerrieri umani stanno dunque per essere cacciati e uccisi come prede da una nuova razza di Predatori alieni. Riusciranno a sopravvivere?

Predators streaming

Predators streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Predators film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/uSUrzOdBOIw

Stasera in TV sui social

