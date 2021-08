CHICAGO FIRE 8 EPISODI 25 AGOSTO 2021. Arriva su Italia 1 mercoledì 25 agosto 2021 l’ottava stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 8 trama episodi 25 agosto 2021 su Italia 1

Chicago Fire 8 trama episodio 15 Chiamata non rintracciabile. Prima parte del secondo crossover #OneChicago di questa stagione (dopo i tre episodi dedicati all’epidemia di batterio mangiacarne), a cui segue l’episodio di Chicago P.D. 8X2 L’onere della verità. Questa volta tutto ruota attorno a un giro di droga. E ritroveremo, come guest star, un vecchio amico: Brian Geraghty, interprete dell’agente Sean Roman, partner di Kim Burgess nella seconda e terza stagione di Chicago P.D. La 51 è impegnata in una serie di interventi, per le strade circolano oppiacei tagliati male e i casi di overdose, soprattutto tra gli adolescenti, aumentano in modo esponenziale. Sean Roman, ex agente del Dipartimento di Polizia di Chicago, torna in città sulle tracce della sorella, scomparsa e, secondo alcune testimonianze, vista nella zona in cui la droga ha colpito maggiormente. Ben presto, Severide si convince che Roman non stia dicendo tutta la verità e inizia a indagare per proprio conto. Nel frattempo, Casey convince Brett a incontrare la sua madre naturale.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: seguilo con noi

Chicago Fire: link utili