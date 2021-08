Angel of Mine film stasera in tv 26 agosto: cast, trama, streaming

Angel of Mine è il film stasera in tv giovedì 26 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Angel of Mine film stasera in tv: cast

La regia è di Kim Farrant. Il cast è composto da Noomi Rapace, Luke Evans, Yvonne Strahovski, Annika Whiteley, Richard Roxburgh.

Angel of Mine film stasera in tv: trama

Lizzie (Noomi Rapace) ha perso la sua bambina subito dopo la nascita, in un tragico incendio sviluppatosi nell’ospedale dove aveva partorito. Affetta da una grave forma di disturbo da stress post traumatico, la donna, giorno dopo giorno, perde inesorabilmente contatto con la realtà. Si ritrova, così, a credere che la figlia dei vicini, e compagna di scuola di suo figlio, sia la sua bambina.

Angel of Mine streaming

Angel of Mine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Angel of Mine film stasera in tv: trailer

