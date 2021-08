FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 26 AGOSTO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 26 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

FBI Most Wanted trama episodi 26 agosto 2021 su Italia 1

FBI Most Wanted trama episodio 1X08 Senza limiti. Dopo una serie di efferati delitti, LaCroix e la squadra inseguono una coppia di giovani con gravi squilibri mentali che commette omicidi apparentemente casuali. Entrambi hanno avuto un trauma che li spinge a uccidere per vendicarsi della vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

FBI Most Wanted trama episodi 26 agosto 2021 su Italia 1

FBI Most Wanted trama episodio 1X09 Il baco da seta. Un agente del Controspionaggio, Paul Hayden, e’ una talpa dei cinesi che gli fornisce informazioni. Colto sul fatto ed arrestato, riesce a scappare uccidendo un ex collega e ferendone un’altra agente. La squadra occupandosi dell’indagine scopre dettagli sulla sua vita privata di cui nessuno era al corrente.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

FBI Most Wanted trama episodi 26 agosto 2021 su Italia 1

FBI Most Wanted trama episodio 1X10 Veritas ante omnia. “Veritas ante omnia”: questo è il motto che ha ispirato la vita dell’agente di polizia Gabriel Clark. Tradito dai suoi stessi colleghi per aver denunciato quanto accaduto durante un blitz antidroga, in nome della verità è disposto a uccidere. LaCroix e la sua squadra si mettono sulle tracce di Clark per evitare che il numero delle vittime della sua follia aumenti.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

FBI Most Wanted sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Inés dell’anima mia in onda su Italia 1 basta andare sull’hashtag ufficiale # Inesdellanimamia, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su FBI Most Wanted segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

FBI Most Wanted: link utili