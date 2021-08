CHICAGO P.D. EPISODI 27 AGOSTO 2021. Arriva su Italia 1 venerdì 27 agosto 2021 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama episodi 27 agosto 2021 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 7 episodio 16 Violenza domestica. L’episodio si apre con Jay Halstead che si trova al Gaffney Chicago Medical Center per controllare la spalla ferita. Quando esce dall’ambulatorio trova ad aspettarlo Hailey. Mentre sono in auto per andare al distretto ricevono una chiamata per una rapina in corso. Arrivati sul luogo scoprono che i criminali hanno sparato su una strada affollata. La pioggia di proiettile ha colpito, per fortuna, solo un uomo, Jay si precipita ad aiutarlo. Nonostante la strada fosse piena di gente, nessuno ha visto chi ha sparato. Ad aiutare nell’indagine arrivano Kim Burgess, Adam Ruzek, Kevin Atwater e Vanessa Rojas. Si scopre che i sospettati sono tre, due sono entrati nel negozio mentre uno, l’autista, era pronto per la fuga. Indossavano tutti delle maschere, ma sembravano essere bianchi e alti più di un metro e ottanta.

Chicago P.D. trama episodi 27 agosto 2021 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 7 episodio 17 Prima della caduta. Episodio incentrato su Hank Voight. Tutto inizia quando il sergente arriva sulla scena di una sparatoria. La vittima è Brooks Campbell, capo di una gang, i Rollin’ Avers. Purtroppo nel fuoco di proiettili è rimasta ferita anche Willa James, una bambina. Voight cerca di fermare l’emorragia prima di affidare la ragazzina ai paramedici. Poi convoca Ruzek per iniziare le indagni. Ma ci sono competenze e limiti di giurisdizione da rispettare. Paul Staples, capo della Omicidi, ha tutte le intenzioni – e il diritto – di lavorare sul caso. Non se ne parla. Hank ha stretto tra le braccia la bambina, ha il suo sangue sulle mani e ora vuole darle giustizia. Jay inizia a indagare e scopre che i più grandi rivali dei Rollin’ sono i West Side Jokers. Devono muoversi velocemente per evitare una guerra tra le gang. Voight chiede l’aiuto di una vecchia conoscenza, Frank Rochester, un reverendo della chiesa del quartiere ed ex membro di una gang. Nel frattempo il capo del dipartimento vuole che siano collaborativi con la Omicidi per questo caso e Paul Staples si unisce al team. Non si rivelerà una scelta azzeccata.

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

