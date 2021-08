Fratelli Unici film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Fratelli Unici è il film stasera in tv venerdì 27 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fratelli Unici film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Alessio Maria Federici

CAST: Raoul Bova, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Miriam Leone, Sergio Assisi, Eleonora Gaggero, Massimo De Lorenzo, Michela Andreozzi, Augusto Zucchi, Vanni Bramati

DURATA: 89 Minuti

Fratelli Unici film stasera in tv: trama

Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato e cinico che ormai non sa più come si ama; Francesco (Luca Argentero) è invece il classico eterno ragazzino che non ha mai amato. I due sono fratelli, nonostante ciò hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Quando all’improvviso un incidente fa perdere completamente la memoria a Pietro, questi diventa come un bambino. La sua ex moglie Giulia (Carolina Crescentini) è in procinto di risposarsi e non ne vuole sapere di prendersene cura, così Francesco è obbligato a portarlo a casa e a fare la parte dell’adulto per la prima volta. Inizia così una folle convivenza tra i due fratelli unici, le cui punte tragicomiche si svolgono davanti agli occhi di Sofia (Miriam Leone).

Per lei “l’amore è l’unica cosa che non dipende dai punti di vista”, mentre per Francesco il punto di vista è uno solo: l’amore non esiste… Ma il giorno in cui Pietro, uscendo di casa, incontra lo sguardo di una ragazza che gli fa battere il cuore, scopriremo che anche quando si è dimenticato tutto, non si può dimenticare chi si è amato veramente.

Fratelli Unici film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha segnato la prima collaborazione tra Raoul Bova e Luca Argentero.

Il film è stato nominato ai Ciak d’oro come Miglior canzone originale per Cosa c’è di Paolo Buonvino, Malika Ayane e Marco Guazzone.

Fratelli Unici streaming

Fratelli Unici streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

