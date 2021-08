La Battaglia Dei Sessi film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

La Battaglia Dei Sessi è il film stasera in tv venerdì 27 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Battaglia Dei Sessi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Battle of the Sexes

GIORNO DI USCITA: 19 ottobre 2017

GENERE: Biografico, Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Jonathan Dayton, Valerie Faris

CAST: Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Sarah Silverman, Martha MacIsaac, Austin Stowell

DURATA: 121 Minuti

La Battaglia Dei Sessi film stasera in tv: trama

Siamo nel 1973. L’ex campione di tennis Bobby Riggs (Steve Carell) frequenta ancora i campi da tennis come una grande star capace di intrattenere le folle e affascinare la stampa. Ma le sue dichiarazioni sono palesemente sessiste: “Non dico che le donne non appartengano al campo, altrimenti chi raccoglierebbe le palline!”. La sfida viene colta dalla giovane Billie Jean King (Emma Stone), la campionessa mondiale femminile di tennis e paladina della lotta contro il sessismo. Sulla scia della rivoluzione sessuale e all’ascesa del movimento femminista, la sfidas tra i due ha luogo sul campo di Houston in una storica partita la partita di tennis che fu etichettata come La battaglia dei sessi.

Anticipata da una furiosa kermesse tra i due in conferenze stampe e sulle copertine dei rotocalchi. La battaglia dei sessi divenne uno degli eventi sportivi televisivi più visti di tutti i tempi, raggiungendo 90 milioni di spettatori in tutto il mondo. Intanto fuori dal campo i due rivali combattono battaglie personali complesse. King lottava anche per venire a patti con la propria sessualità mentre la sua amicizia con Marilyn Barnett andava approfondendosi. Riggs intanto lottava con il suo vizio del gioco, a scapito della famiglia e della moglie Priscilla.

La Battaglia Dei Sessi recensione

La battaglia dei sessi mostra, attraverso la sfida sportiva tra due atleti di sesso diverso, la storia di una forma di lotta per la rivendicazione dell’eguaglianza all’alba del movimento femminista, e nello stesso tempo mette in luce il sofferto percorso di accettazione della propria omosessualità da parte della protagonista. La storica partita occupa la parte finale del film e i registi del film, Valerie Faris e Jonathan Dayton, sono riusciti a rendere veritiero l’incontro di tennis utilizzando anche qualche effetto speciale per renderlo credibile. Emma Stone è artefice di una grande interpretazione ed ha mostrato anche la sua capacità di modificare il suo aspetto fisico per calarsi maggiormente nel personaggio. Infatti è passata dalla esile figura in La La Land alla figura più quadrata e muscolosa di Billie Jean King.

Billie Jean King è unanimemente considerata una delle più grandi tenniste di tutti i tempi Ha giocato dal 1959 al 1983 come professionista e ha vinto 39 titoli del Grand Slam (12 in singolare, 16 in doppio e 11 in doppio misto) e 20 titoli a Wimbledon (6 in singolare, 10 in doppio e 4 in doppio misto). La King è stata una dei primic atleta di punta dello sport professionistico americano a fare coming out ed è stata una paladina della lotta per i diritti della comunità LGBT, dagli anni 70 a oggi. Nel 1987 è stata inserita nella International Tennis Hall of Fame. Decisamente meno noto, se non appunto per La battaglia dei sessi, Bobby Riggs (Steve Carell) che è stato per tre volte primo in classifica, fra 1941 e 1947.

La Battaglia Dei Sessi film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura del film è stata scritto da Simon Beaufoy che è uno degli scrittori che meglio adatta al grande schermo storie vere. Ha vinto l’Oscar per The Millionaire di Danny Boyle. Prima aveva ricevuto la nomination per la sceneggiatura di Full Monty. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Hunger Games: La ragazza di fuoco, Il pescatore di sogni e Everest.

La Battaglia Dei Sessi streaming

La Battaglia Dei Sessi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Battaglia Dei Sessi film stasera in tv: trailer

