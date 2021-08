I Peggiori film stasera in tv 29 agosto: cast, trama, streaming

I Peggiori è il film stasera in tv domenica 29 agosto 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Peggiori film stasera in tv: cast

La regia è di Vincenzo Alfieri. Il cast è composto da Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Peggiori film stasera in tv: trama

Massimo e Fabrizio sono due fratelli di trenta anni provenienti da una famiglia benestante andata in rovina a causa di affari finanziari truffaldini della madre, fuggita dopo aver mandato in rovina centinaia di famiglie che avevano affidato alla sua finanziaria i loro risparmi. Massimo lavora in un cantiere edile per un albanese al soldo di una palazzinara italiana senza scrupoli. Fabrizio, anche se laureato in legge, lavora nell’archivio del tribunale per uno stipendio da fame. I due fratelli non pagano l’affitto e rischiano di perdere l’affido della sorella tredicenne Chiara. Ma presi dalla disperazione i due si trasformeranno nei Demolitori, vendicatori a pagamento pronti a fare giustizia per coloro che hanno subito un torto. Massimo e Fabrizio troveranno non solo il modo di guadagnare denaro e sbarcare il lunario, ma si trasformeranno in eroi popolari capaci di fare giustizia (testimoniata dalla condivisione nel web sui social) contro i “furbetti del quartierino”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Peggiori recensione

I Peggiori è un film che fa parte del nuovo filone italiano del cinema innovativo capitanato da pellicola come Jeeg Robot e Smetto quando voglio. Vincenzo Alfieri, oltre ad essere l’autore del soggetto, aver partecipato alla sceneggiatura ed essere il regista, ha anche vestito i panni di uno dei due protagonisti (Fabrizio). Da segnalare la performance di Sara Tancredi che nei panni di Chiara si dimostra perfetta interprete con tempi comici impeccabili e un’originalità e naturalezza che sono un talento e una dote personale. La narrazione nel complesso ha una sua linearità con momenti esilaranti ed un ritmo serrato, una commedia davvero da vedere!

I Peggiori film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eiDyZRWcnqg&ab_channel=IIF-ItalianInternationalFilm

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili