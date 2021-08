HAWAII FIVE-0 EPISODI 26 AGOSTO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 30 agosto 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hawaii Five-0 su Rai 2: trama episodi 30 agosto 2021

Hawaii Five-0 trama episodio stagione 10 – episodio 18 Il pastore e i pirati. La puntata riprende dal finale del precedente episodio. Dopo aver scoperto che è stato Kenji ad uccidere Endo e Haru, Adam si ritrova nei guai. Kenji, infatti, invia alcuni sicari per eliminarlo. Fortunatamente Adam ha la meglio e con Grover mette in piedi un’operazione per sgominare l’intera organizzazione ed arrestare Kenji. Ogni dubbio sulla fedeltà di Adam sembra, dunque, essere stato spazzato via: l’uomo è sempre stato dalla parte della Five-0. Ma Steve non è d’accordo con il suo operato e gli fa una bella lavata di capo. Nel frattempo, la squadra si occupa di una nave cargo assaltata dai pirati, mentre Quinn viene inviata ad aiutare Noelani che ha dei sospetti in merito alla morte di suo zio, il pastore Akumu. Purtroppo, i sospetti saranno più che confermati.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hawaii Five-0 su Rai 2: trama episodi 30 agosto 2021

Hawaii Five-0 trama episodio stagione 10 – episodio 19 Un passato scomodo. La squadra si occupa dell’omicidio di Daniel Kekaula, un allevatore che è stato assassinato dopo aver scoperto scheletri umani nella sua proprietà. Dietro al crimine ci sarebbe una leggenda che narra di un tesoro in monete d’oro della Guerra Civile sepolto proprio in quei luoghi. Nel frattempo, Quinn chiede aiuto ad Adam per cercare il suo ex marito, il quale, schiavo del gioco d’azzardo, ha lasciato da sola la figlia minorenne per tre giorni. Al termine della puntata, Steve e Danny sgomineranno la banda che ha massacrato Kekaula per rubargli le monete d’oro e Quinn troverà il suo ex e lo assicurerà alla polizia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hawaii Five-0 streaming

La serie tv Hawaii Five-0 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Hawaii Five-0 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Hawaii Five-0 basta andare sull’hashtag ufficiale #HawaiiFive0, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Hawaii Five-0 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Hawaii Five-0: link utili