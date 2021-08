The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv 30 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

The Dressmaker Il diavolo è tornato è il film stasera in tv lunedì 30 agosto 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Dressmaker

USCITO IL: 28 aprile 2016

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Jocelyn Moorhouse

CAST: Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis, Hugo Weaving, Sarah Snook, Caroline Goodall, Kerry Fox, Rebecca Gibney, Gyton Grantley

DURATA: 118 Minuti

The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv: trama

Siamo nel 1951 e Tilly, affermata stilista, dopo decenni torna a Dungatar, il suo paese d’origine in Australia, da cui era stata mandata via per un incidente di cui la donna ha rimosso ogni ricordo. L’arrivo di Tilly porta nel paesello australiano una piccola rivoluzione di modernità con i suoi abiti su misura e alla moda, abiti modellati su linee femminili sensuali e tutto questo mette in crisi gli abitanti chiusi nel loro bigottismo. Tilly vuole scoprire cosa ci sia nel suo passato, perchè sua madre è impazzita e perché è ancora oggetto di insulti. In realtà il suo vero scopo è la vendetta.

The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sull’omonimo romanzo scritto da Rosalie Ham.

La macchina da cucire di Tilly è una Singer 201K2.

Kate Winslet ha imparato a cucire per perfezionare la parte di Tilly. Ha assistito inoltre Margot Wilson, la costumista incaricata di creare i vestiti per il suo personaggio.

Il vestito rosso e il cappotto indossati da Kate Winslet sono fatti di una particolare seta trovata a Milano 25 anni prima che fosse usata nel film.

La produzione è stata rimandata di un anno per la gravidanza della Winslet.

Per la scena nel silo sono stati usati 300 topi.

The Dressmaker Il diavolo è tornato streaming

The Dressmaker Il diavolo è tornato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Dressmaker Il diavolo è tornato film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/8m7jPjDGIvY

