Alien VS Predator film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Alien VS Predator è il film stasera in tv martedì 31 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola diretta da Paul W.S. Anderso ha come protagonisti Raoul Bova, Sanaa Lathan, Ewen Bremner. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Alien VS Predator film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 novembre 2004

GENERE: Fantascienza, Horror

ANNO: 2004

REGIA: Paul W.S. Anderson

CAST: Sanaa Lathan, Raoul Bova, Colin Salmon, Lance Henriksen, Agathe De La Boulaye, Ewen Bremner, Tommy Flanagan, Joseph Rye, Carsten Norgaard, Sam Troughton, Petr Jakl, Pavel Bezdek, Kieran Bew, Carsten Voigt, Jan Filipensky, Adrian Bouchet, Andy Lucas, Eoin McCarthy, Tom Woodruff Jr.

DURATA: 101 Minuti

Alien VS Predator film stasera in tv: trama

Nell’ottobre del 2004 un satellite sopra l’Antartide rivela un improvviso aumento di temperatura. Un gruppo di scienziati ed esperti della sicurezza, guidati dall’ambientalista Alexa Woods vanno nella zona segnalata per indagare su questa efflorescenza di calore di origine misteriosa che emana dalle profondità del ghiaccio dell’Antartide. Il finanziatore della ricerca è Charles Bishop Weyland, un industriale miliardario. A circa 600 metri di profondità scoprono una piramide.

Gli scienziati si dividono in due gruppi; uno guidato da Alexa va in avanscoperta nella piramide mentre l’altro resta di guardia. La squadra che entra nella piramide attiva involontariamente un’antica trappola. Le mura della camera, frutto di una avanzata tecnologia aliena, si riconfigurano, intrappolando i membri del team e isolandoli dal resto dei loro compagni. Il gruppo di Alexa scoprirà che c’è in vita una Regina Alien, che ha deposto uova ad intervalli di 100 anni. Resteranno intrappolati e coinvolti nella feroce lotta tra 12 Aliens e 5 giovani Predators sopravvissuti nei secoli…

Alien VS Predator film stasera in tv: curiosità

Il film vede combattere i due celebri mostri delle omonime saghe cinematografiche.

Si tratta di un prequel non canonico della saga di Alien.

Se da un lato Ridley Scott (regista del primo Alien) ha odiato questo film, dall’altro James Cameron (regista del secondo capitolo Aliens – Scontro Finale ) ha apprezzato la pellicola tanto da metterla al terzo posto nella sua classifica dei migliori film della saga Alien.

Alien VS Predator streaming

Alien VS Predator streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Alien VS Predator film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/Pu2ROgw_P1g

