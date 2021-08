Belli di papà film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Belli di Papà è il film stasera in tv martedì 31 agosto 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Belli di Papà film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 29 ottobre 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Guido Chiesa

CAST: Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni, Francesco Di Raimondo

DURATA: 100 Minuti

Belli di Papà film stasera in tv: trama

Vincenzo è un uomo che è riuscito ad avere successo e ricchezza. Quando rimane vedovo si accorge di come i suoi tre figli ventenni, Matteo, Chiara e Andrea, siano cresciuti nella bambagia senza senso del dovere, della responsabilità e senza conoscere cosa significa faticare e lavorare per mantenersi. Per riportarli alla realtà Vincenzo finge che l’azienda di famiglia sia in fallimento per bancarotta fraudolenta. Organizza una messinscena in modo da costringere i tre figli ad un’improvvisa fuga degna di veri latitanti. I quattro si rifugiano in una vecchia e ormai malconcia casa di famiglia in Puglia. Per sopravvivere, Chiara, Matteo e Andrea dovranno cominciare a fare qualcosa che non hanno mai fatto prima: lavorare.

Belli di Papà film stasera in tv: curiosità

Il concept del film non è originale. Si tratta infatti di un remake del film messicano Nosotros los nobles.

Al botteghino la pellicola ha incassato oltre 4 milioni e 400 mila euro.

Belli di Papà streaming

Belli di Papà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Belli di Papà film stasera in tv: trailer

