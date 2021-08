D. Time Il tempo di Lady Diana Spencer su Rai 1: stasera in tv e streaming

D. Time Il tempo di Lady Diana Spencer è il documentario stasera in tv martedì 31 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 1 in ricordo della Principessa del Popolo. Di seguito ecco anticipazioni sul docu-film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

D. Time Il tempo di Lady Diana Spencer il documentario stasera in tv

Nel giorno dell’anniversario della morte, avvenuta il 31 agosto 1997, Rai Documentari porta in prima serata D. Time Il tempo di Lady D., una coproduzione internazionale sulla vita della principessa Diana. Il documentario, in onda su Rai1 martedì 31 agosto alle 21.25, ha come voce narrante la conduttrice del Tg1 Laura Chimenti per un racconto della vita di Diana Spencer e dei trent’anni che l’hanno vista protagonista della scena internazionale. Interprete unica del suo tempo, capace di comprendere lo spirito degli ultimi trent’anni del XX secolo, Diana ha contribuito ad ispirare cambiamenti sociali, passando da timida sposa alle prime esperienze nella casa reale inglese a consorte del principe ereditario impegnata nel sociale insieme alle star di Hollywood e del pop anni ’80, fino a diventare la Principessa del popolo, emblema pubblico di un nuovo candore emotivo durante i mutevoli anni ’90 della Gran Bretagna sotto i New Labour. Il documentario include filmati d’archivio straordinari e inediti della vita di Lady D., insieme a scene iconiche dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto negli anni ’80 e ’90.

D. Time Il tempo di Lady Diana Spencer streaming

D. Time Il tempo di Lady Diana Spencer streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

