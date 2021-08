In Guerra En Guerre film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

In Guerra En Guerre è il film stasera in tv martedì 31 agosto 2021 in onda in prima serata su Rai 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In Guerra film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Stéphane Brizé

CAST: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire

DURATA: 113 Minuti

In Guerra film stasera in tv: trama

Nonostante i sacrifici finanziari dei dipendenti e l’aumento dei profitti dell’ultimo anno, i dirigenti della Perrin Industries decidono improvvisamente di chiudere una fabbrica. I 1100 dipendenti, rappresentati dal loro portavoce Laurent Amédéo, decidono di opporsi a questa drastica decisione, pronti a qualsiasi cosa pur di non perdere il posto di lavoro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

In Guerra recensione

Il film ha i toni di un’epopea che però non maschera la realtà. E’ un film politico, non perchè sia schierato da una parte o l’altra del sistema governativo, ma perche analizza un sistema economico e la sua gestione da entrambi i opunti di vista: quello dei proprietari della fabbrica e degli azionisti e quello degli operai. La trama si sviluppa attorno alla descrizione di questo meccanismo economico al disopra dei fattori umani e segue in parallelo lo svilupparsi della rabbia crescente in un gruppo di lavoratori sottoposti alla pressione della negoziazione di un accordo per un licenziamento collettivo. Ogni parte in causa (lavoratori, dirigenti, politici) ha

validi argomenti. Non è un’opposizione semplicistica tra operai buoni da una parte e

padroni e politici cinici dall’altra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La sceneggiatura è estremamente dettagliata e non lascia niente al caso con un finale di una naturalezza straordinaria. Apprezzabile la scelta del regista di scandire la storia con reportage televisivi che rendono immediata la comprensione dell’evoluzione della vicenda. Molto potente l’interpretazione di Vincent Lindon nei panni di un delegato sindacale che mette in campo, senza alcuna retorica politica, proprio la necessità di farsi portavoce del dolore e dell’indignazione suoi quanto degli altri lavoratori. Le musiche di Bertrand Blessing sono perfettamente adattate al racconto della vicenda.

In Guerra film stasera in tv: curiosità

Le musiche sono di Bertrand Blessing, un compositore che non aveva mai scritto una colonna sonora per un film prima d’ora essendo solito comporre musiche per compagnie di ballo.

Pellicola in concorso al Festival di Cannes 2018.

È la terza volta che Vincent Lindon fa coppia con il regista Stéphane Brizé.

In Guerra streaming

In Guerra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

In Guerra film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili