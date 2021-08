Men of honor film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Men of honor è il film stasera in tv martedì 31 agosto 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Men of honor film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2000

REGIA: George Tillman Jr.

CAST: Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Michael Rapaport, Powers Boothe, David Keith, Holt McCallany, Joshua Leonard, Dennis Troutman, Joshua Feinman, Carl Lumbly, Lonette McKee, David Conrad

DURATA: 129 Minuti

Men of honor film stasera in tv: trama

Stati Uniti, anni Cinquanta. Carl Brashear (Cuba Gooding Jr.) è determinato a diventare il primo afroamericano a entrare nell’unità di sommozzatori della marina. Sulla sua strada incontrerà Leslie Sunday (Robert De Niro), un istruttore dal pugno di ferro. Tutto sembra remare contro Carl, ma il ragazzo, indomito, riuscirà a coronare il suo sogno.

Men of honor film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato a una storia vera.

Men of honor streaming

Men of honor streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Men of honor film stasera in tv: trailer

