CHICAGO FIRE 8 EPISODI 1 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 mercoledì 1 settembre 2021 l'ottava stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata.

Chicago Fire 8 trama episodi 1 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Fire 8 trama episodio 16 Il truffatore. E’ mattina alla stazione 51. Tutti presenti per la riunione organizzativa ma l’atmosfera appare subito più tesa delle altre volte. Il motivo? Boden (Eamonn Walker) è nervoso, sua moglie lo ha messo a dieta perchè ha il colesterolo alto. Per fortuna arriva la prima chiamata: un’auto è finita dentro il lago. Recuperata la vettura i vigili del fuoco chiedono ai sommozzatori della polizia di mettersi alla ricerca del corpo del conducente perchè non è all’interno. L’auto è intestata a una ragazza, Kelly, che poco dopo si presenta alla stazione e parla con Matt (Jesse Spencer): quella mattina aveva prestato la macchina al suo fidanzato dal quale non ha più notizie…

Stella Kidd prima di andare al lavoro entra in un minimarket, mentre esce, nota due adolescenti che sembrano spacciare droga. Stella cerca di affrontarle ma il suo tentativo finisce nel nulla. Pazienza… Il resto della mattina passa tranquillo alla stazione, finché non arriva una chiamata per una casa in fiamme. Arrivati sulla scena, si sentono dire da un vicino ficcanaso che l’occupante dell’edificio in fiamme è “inadatta ad essere una madre”, tutti hanno vicini impiccioni… Casey e Gallo entrano nella casa e salvano una donna paralizzata. La donna è disperata, il figlio di sei anni è intrappolato al piano di sopra… Gallo entra immediatamente in azione! Salva il bambino e lo riunisce alla madre. E’ l’eroe del momento!

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

