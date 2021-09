GLORIA TRAMA EPISODI. Arriva in chiaro su Canale 5 la miniserie tv francese targata TF1 con il nuovo appuntamento mercoledì 1 settembre 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gloria trama episodi 1 settembre 2021 su Canale 5

Gloria trama episodio 1. Gloria ha tre figli, due femmine e un piccolo di otto mesi, un marito, una bella casa e una famiglia felice. Entrambi sono avvocati, hanno uno studio avviato, ma Gloria ha sospeso l’attività per la recente maternità, e vorrebbe tornare al lavoro al più presto. Una mattina David, il marito, esce come al solito di casa e scompare. Gloria, costretta a sostituirlo, scopre che lo studio legale è in fallimento e che ha uno scoperto enorme. La famiglia di David, con la cognata che la detesta e un cognato poliziotto che cerca di aiutarla, le sta vicina ma in realtà Gloria li sente ostili. La situazione si complica perché Gloria scopre un documento con la fotografia del marito e un nome falso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gloria trama episodi 1 settembre 2021 su Canale 5

Gloria trama episodio 2. Gloria, nella sua ricerca di notizie di David, scopre sempre nuovi, sconcertanti, elementi come, ad esempio, la metodica frequentazione del marito con uno psicologo. Da qualche indicazione strappata allo psicologo, Gloria sospetta che il marito possa aver riallacciato il rapporto sentimentale con la ragazza, Sara, a cui era legato da giovane. Ma nell’incontro con Sara capisce che la sua era un’ipotesi errata. Vuole quindi a risalire a chi ha fornito la falsa carta d’identità al marito, sperando in qualche utile informazione. Anche questo tentativo sarà inutile. In tutto ciò, Gloria si trova anche a fronteggiare l’ostilità di Marianne Volton, capo del dipartimento di Polizia, con la quale ha avuto a che fare per una causa di divorzio e che ha avuto esito negativo per la poliziotta, tanto da comprometterle la carriera.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gloria streaming

Gloria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Gloria sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Gloria in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Gloria, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Gloria segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Gloria: link utili