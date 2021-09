L’altra madre di mia figlia film stasera in tv 1 settembre: cast, trama, streaming

L’altra madre di mia figlia è il film stasera in tv mercoledì 1 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’altra madre di mia figlia film stasera in tv: cast

La regia è di John Murlowski. Il cast è composto da Matthew Pohlkamp, Tanya Clarke, Aria Pullman, Monica Rose Betz, Sari Arambulo, Kamal Khan, Remington Hoffman, Nate Ritsema, Angela Nicholas, Jenna Macari, Emilie Elizabeth Martz , Angela Leib.

L’altra madre di mia figlia film stasera in tv: trama

Dopo varie procedure burocratiche, Amy riesce ad adottare una bimba, Tara. Per proteggerla dalla problematica famiglia d’origine, Coleen, l’assistente sociale che ha seguito l’adozione, chiede ad Amy di non cercare mai la madre naturale di Tara. Il giorno del sedicesimo compleanno di Tara, però, la ragazza viene punta da una vespa e finisce in ospedale a causa di una grave reazione allergica. Per saperne di più sulla sua storia clinica e per sfuggire alle restrizioni di Amy, Tara, grazie ad un sito internet, riesce a contattare la sua madre biologica. Quello che non sa è che quella donna ha un segreto che sconvolgerà la sua vita.

L’altra madre di mia figlia streaming

L’altra madre di mia figlia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

