Nine Perfect Strangers 1X05: trama, anticipazioni, promo, streaming

L’episodio Nine Perfect Strangers 1X05 va in onda su Prime Video mercoledì 1 settembre 2021. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #NINEPERFECTSTRANGERS

Nine Perfect Strangers 1X05: trama e anticipazioni

L’episodio Nine Perfect Strangers 1X05 si intitola Sweet Surrender, che tradotto in italiano significa “dolce resa”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. La festa di compleanno di Zoe riapre vecchie ferite, anche se il gruppo inizia ad avvicinarsi.

Nine Perfect Strangers 1X05 streaming e dove vedere l’episodio

La puntata della nuova serie tv Nine Perfect Strangers 1X05 viene rilasciata online mercoledì 1 settembre 2021 nella piattaforma Prime Video. Per Nine Perfect Strangers 1X05 streaming, gli episodi resteranno disponibili per essere visti on demand su smart tv, pc, dispositivi mobile come smartphone, tablet attraverso l’App Prime Video attraverso l’abbonamento. Per i non abbonati al momento non sono disponibili le puntate in televisione in chiaro o su Sky. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

Nine Perfect Strangers 1X05: promo

