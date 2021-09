DELITTI IN PARADISO EPISODI 2 SETTEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 2 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 2 settembre 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 4 Falsa innocenza. Una donna confessa di sua spontanea volontà di aver ucciso suo marito. Il caso sembra davvero una passeggiata di salute per Poole, fino a quando salta fuori la prima incongruenza: la donna sarà anche reo confessa, ma del corpo non ci sono tracce. Niente cadavere, niente omicidio. La squadra deve risolvere il mistero, cercando di capire se la donna stia davvero dicendo la verità. Per Poole le cose si fanno più complicate quando i suoi sentimenti ci si mettono di mezzo. Sta forse perdendo la sua aplomb britannica?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 2 settembre 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 5 Assassinio in alto mare. Richard Poole si trova su un traghetto alla volta di Saint-Marie, scortando un carcerato, più precisamente un truffatore. Ed ecco che accade quello che non ti aspetti: l’uomo viene pugnalato a morte, proprio mentre si trova ammanettato al nostro detective! L’imbarazzo per quanto accaduto, l’ira del suo capo e lo scherno dei suoi colleghi, spingono Poole a tuffarsi nelle indagini deciso come non mai a trovare il colpevole. Ma la lista dei sospettati pare davvero infinita…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili