FBI Most Wanted trama episodi 2 settembre 2021 su Italia 1

FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 2 SETTEMBRE. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 2 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodio 1X12 Amicizia pericolosa. Una giovane donna viene brutalmente uccisa in un parcheggio per gelosia. La squadra di LaCroix identifica una studentessa che agisce insieme all’amica del cuore e a un giovane che ha avuto in passato disturbi della personalità. I tre sono diretti verso il Messico e vanno fermati prima che riescano a passare il confine.

FBI Most Wanted trama episodio 1X13 Offesa mortale. LaCroix e la sua squadra devono trovare al più presto un cyberstalker che si vendica di tutti quelli che gli hanno fatto un torto e che lo hanno in qualche modo offeso. Un hacker che collaborava con l’FBI e con cui Hana ha avuto una breve relazione le offre il suo aiuto, ma a un prezzo che lei non è disposta ad accettare.

FBI Most Wanted trama episodio 1X14 La fuga. Finale di stagione. Padre e figlio, entrambi rapinatori di banche, fuggono durante il tragitto dal carcere al tribunale dove devono recarsi per il processo. Lacroix e la sua squadra si mettono in moto per catturarli prima che i due si procurino il denaro per comprare passaporti falsi. Jess prende spunto dalla sua storia personale per delineare la dinamica che lega i due rapinatori.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv basta andare sull'hashtag ufficiale #FBIMostWanted

