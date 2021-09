Figlia Mia film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Figlia Mia è il film stasera in tv sabato 4 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Figlia Mia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Figlia mia

DATA USCITA: 22 febbraio 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Laura Bispuri

CAST: Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Sara Casu, Michele Carboni, Udo Kier

DURATA: 90 Minuti

Figlia Mia film stasera in tv: trama

Nell’estate in cui compie 10 anni, Vittoria, una bimba smilza, fragile, cui la vita presto si rivela nella propria, e più dura complessità. Scopre di avere due madri: Tina (Valeria Golino), madre adottiva, amorevole e possessiva che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Angelica (Alba Rohrwacher), una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono drammaticamente l’amore di una figlia. Vittoria (Sara Casu) vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un’estate dopo la quale nulla sarà più come prima.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Figlia Mia recensione

Figlia mia è girato in Sardegna, d’estate, e segue tre figure femminili caratterialmente opposte ma similmente passionali, espressive. Le tre attrici protagoniste, la piccola Sara Casu, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, regalano tutte un’ottima interpretazione come pure Michele Carboni nei panni del discreto babbo Umberto. Il film affonda le sue radici narrative nel dramma della maternità ma con un approccio eccessivamente esteriore ed esibito. L’ambientazione della storia è in Sardegna terra scelta dalla regista in quanto paesaggio “forte e prepotente sembrava il luogo più idoneo per ambientare una storia di identità o di ricerca di nuove identità”. Vladan Radovic, direttore della fotografia, ha svolto un lavoro degno di merito che rispecchia le luci di una terra, quella di Sardegna, assolata, impervia e rude. Degno di nota è anche il sonoro del film che è impeccabile: il rumore del vento, degli animali e della natura sono talmente reali che diventano essi stessi personaggi al pari delle protagoniste.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Figlia Mia film stasera in tv: curiosità

Il film di Laura Bispuri ha concorso domenica 18 febbraio alla Berlinale per l’Orso d’Oro

La regista ha dichiarato «Figlia Mia è un viaggio in cui tre figure femminili si alternano, si cercano, si avvicinano e si allontanano, si amano e si odiano. E, alla fine, si accettano nelle loro imperfezioni. E crescono».

Figlia Mia è l’opera seconda della Bispuri che ha debuttato alla regia nel 2015 con il film Vergine giurata, nomination per l’Orso d’oro nel 2015.

Figlia Mia streaming

Figlia Mia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Figlia Mia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=r859aKwgT6Y

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili