Love is all you need film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Love is all you need è il film stasera in tv sabato 4 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Love is all you need film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Den skaldede frisør

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Susanne Bier

CAST: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone, Christiane Muller

Love is all you need film stasera in tv: trama

Ida alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha tradita con una collega senza troppo cervello. Come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre dello sposo Philip. Prenderanno Io stesso volo per raggiungere l’Italia dove si celebreranno le nozze dei figli…

Love is all you need film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nel maggio 2011 tra Copenaghen, Napoli e la costiera sorrentina.

Il titolo originale danese significa letteralmente “il parrucchiere calvo”.

La pellicola è stata presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 2 settembre 2012, dove è stata accolta con entusiasmo.

Pierce Brosnan ha dichiarato di essere stato attratto dal ruolo in parte perchè era rimasto vedovo dopo che sua moglie morì di cancro.

E’ la seconda volta che Pierce Brosnan parla danese in un film. La prima è stata nella pellicola di James Bond Il domani non muore mai.

Love is all you need streaming

Love is all you need streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Love is all you need film stasera in tv: trailer

