L’amore criminale film stasera in tv 5 settembre: cast, trama, streaming

L'amore criminale è il film stasera in tv domenica 5 settembre 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming.

L’amore criminale film stasera in tv: cast

La regia è di Denise Di Novi. Il cast è composto da Rosario Dawson, Katherine Heigl, Cheryl Ladd, Whitney Cummings, Geoff Stults.

L’amore criminale film stasera in tv: trama

Tutto sembra andare molto bene per Julia Banks sia in ambito lavorativo, infatti è a capo della redazione di un web magazine, sia dal lato sentimentale, sta per convolare a nozze con David, giovane imprenditore. Julia crede di aver trovato finalmente l’uomo dei suoi sogni, quello che la potrà aiutare a gettarsi alle spalle il suo burrascoso passato, dominato dal violento ex compagno Miguel. Quest’ultimo incarcerato per violenza domestica, è appena uscito di prigione e minaccia di sconvolgere di nuovo la vita di Julia. Ma i guai non finiscono qui, sono in arrivo altri problemi creati da Tessa Connover, ex moglie di David e madre della piccola Lily. Quando Julia si trasferisce a casa di David insieme alla piccola Lily, Tessa, che a stento riesce a gestire il recente divorzio, viene presa da folle gelosia e decide di mettere in atto una serie di azioni di sabotaggio che trasformeranno i sogni di Julie in terribili incubi.

L’amore criminale recensione

Denise Di Novi è alla prima esperienza dietro la telecamera ed appare un po’ incerta nell’uso delle sottotrame. La sceneggiatura (scritta da David Leslie Johnson e Christina Hodson) risulta carente di ironia e troppo legata agli sterotipi delle figure protagoniste della storia: Ci si aspettava da una regia femminile qualcosa di più originale e metaforico. La pellicola è comunque ben confezionata e le due attrici protagoniste interpretano molto bene i due contrapposti modelli di donna: Katherine Heigl è la donna bella, raffinata e altezzosa, quella per intenderci che fin dal liceo non degnava nessuno di uno sguardo; Rosario Dawson è invece la donna latina dolce e focosa. David è un personaggio che la sceneggiatura ha decisamente trascurato.

L’amore criminale streaming

L’amore criminale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’amore criminale film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=lvcHO7jJj6A

