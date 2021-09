Non Essere Cattivo film stasera in tv 5 settembre: cast, trama, streaming

Non Essere Cattivo è il film stasera in tv domenica 5 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai Move. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Essere Cattivo film stasera in tv: cast

La regia è di Claudio Caligari. Il cast è composto da Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico, Roberta Mattei, Alessandro Bernardini, Valentino Campitelli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Essere Cattivo film stasera in tv: trama

Siamo alla fine degli anni ’90 ad Ostia. Due amici ventenni, Vittorio e Cesare cresciuti in un quartiere degradato, vivono ai margini della società (droga, alcol, furti e zuffe continue). Cesare vive con la madre che accudisce la nipotina malata, la cui madre è morta di Aids. Vittorio sembra solo al mondo poi incontra Linda con cui cerca di costruire una vita normale, trova lavoro e cerca di coinvolgere anche Cesare, innamorato di una ragazza disperata come lui, Viviana. La lotta per emergere dal baratro sarà dura.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Essere Cattivo streaming

Non Essere Cattivo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non Essere Cattivo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/K1p-ulARNHc

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili