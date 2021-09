Django Unchained film stasera in tv 6 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Django Unchained è il film stasera in tv lunedì 6 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Django Unchained film stasera in tv: cast

La regia è di Quentin Tarantino. Il cast è composto da Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Django Unchained film stasera in tv: trama

Anno 1858. Nel Sud degli Stati Uniti, alla vigilia della guerra civile, King Schultz (Christoph Waltz), cacciatore di taglie di origine tedesca, è a caccia dei fratelli Brittle per incassare la ricompensa. Per trovarli, libera dalle catene lo schiavo Django (Jamie Foxx), con la promessa di ridargli la libertà, una volta completata la missione. Il sodalizio tra i due, li porterà in giro nell’America razzista e schiavista del tempo, in cerca dei criminali e della moglie di Django, Broomhilda (Kerry Washington), venduta come schiava tempo prima…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Django Unchained recensione

La pellicola è un omaggio del regista italoamericano al lavoro del nostro Sergio Corbucci, ma non si tratta nè di un remake nè di un sequel. Questa volta Tarantino si è avventurato nel mondo western, raccontando la storia di Django (interpretato da Jamie Foxx), uno schiavo liberato dal cacciatore di taglie Dr. King Shultz (Christoph Waltz). I due intraprendono un viaggio volto a liberare la moglie di Django, Broomhilda, che si trova ancora in schiavitù, protetta dal crudele Calvin Candie (Leonardo di Caprio). Un film che è in grado di trasportare lo spettatore nell’America Sudista, tra colpi di scena e violenza.

Django Unchained film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto due Golden Globes (Migliore Sceneggiatura e Miglior Attore non Protagonista a Christoph Waltz) e due Oscar (Miglior Attore non Protagonista a Christoph Waltz e Miglior Sceneggiatura Originale a Quentin Tarantino.

La pellicola inizialmente, con le sue 166 pagine di sceneggiatura, sarebbe dovuta durare oltre 5 ore. Tanto materiale girato da poter creare due film, ma Tarantino si è opposto ed ha deciso di tagliare alcune sequenze ed alcuni ruoli, per esempio quello affidato a Kurt Russell, il cui ruolo è stato cancellato ed incorporato a quello di Walton Goggins, che inizialmente avrebbe dovuto interpretare uno scagnozzo al servizio di Candie.

A seguito di tutti questi tagli, la durata della pellicola si è quasi dimezzata, arrivando alle 2 ore e 47 minuti che potrete vedere da quest’oggi al cinema.

Django Unchained streaming

Django Unchained streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Django Unchained film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili