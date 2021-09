GLORIA TRAMA EPISODI. Arriva in chiaro su Canale 5 la miniserie tv francese targata TF1 con il nuovo appuntamento lunedì 6 settembre 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Gloria trama episodi 6 settembre 2021 su Canale 5

Gloria trama episodio 3. Nella ricerca di David, misteriosamente scomparso, Gloria scopre nuovi, inquietanti particolari sulla vita del marito: frequentava locali di spogliarelli ed era in affari con una famiglia di delinquenti che controllano tutte le attività del porto. Addirittura ha rubato 300.000 euro a queste persone, per niente disposte a perdonarlo. Il capitano della polizia Marianne Volton è sempre più determinata a mettere alle strette Gloria, tanto che allerta i servizi sociali per verificare se non sia il caso di togliere la custodia dei figli a Gloria.

Gloria trama episodi 6 settembre 2021 su Canale 5

Gloria trama episodio 4. Nello stagno di Quenegoat viene ritrovato un corpo senza vita, ma non è quello di David. Tornando a casa con i figli, Gloria scopre che qualcuno è entrato e l’ha messa a soqquadro. Marianne Volton nutre, via via, maggiori sospetti nei suoi confronti e la farà pedinare. Gloria nel frattempo conduce le sue ricerche con l’aiuto di Stan, scoprendo che i Brak e la dermatologa Louise Verdiez sono coinvolti nella scomparsa del marito. La polizia insegue l’auto di David credendolo a bordo, ma il mezzo si rivelerà rubato. Gloria subisce un interrogatorio molto stressante da parte della Volton che la indica come maggiore sospettata. Rientrando a casa Gloria trova Carole Faustin, dei servizi sociali che, con prove inconsistenti, le porta via i bambini.

Gloria streaming

Gloria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Gloria sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Gloria in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Gloria, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su Gloria segui le pagine Facebook:

Gloria: link utili