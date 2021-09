HAWAII FIVE-0 EPISODI 6 SETTEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 6 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Hawaii Five-0 su Rai 2: trama episodi 6 settembre 2021

Hawaii Five-0 trama episodio stagione 10 – episodio 20 Ricordi. Steve e la squadra sono impegnati su un furto conclusosi con un omicidio. La vittima è Greg Dean, un turista di Chicago. La sua auto è stata rubata e i nostri nel corso delle indagini scoprono uno schema messo in atto per truffare i turisti. Ma questa volta c’è qualcosa in più. Dean non è la vittima che si pensa, bensì un contrabbandiere che stava trasportando una partita di diamanti. Nel frattempo, Tani aiuta Gerard Hirsch a dimostrare l’innocenza di suo zio Oscar, e finisce per trovare il vero colpevole di un omicidio avvenuto quarant’anni fa. La donna riuscirà anche a far riavvicinare due innamorati ormai ottantenni. Infine, Steve, a fine episodio, riceve una telefonata di un avvocato di Londra, il quale ha avuto l’incarico di consegnargli un pacco da parte di Doris, la madre defunta.

Hawaii Five-0 trama episodio stagione 10 – episodio 21 Messaggio in codice. Penultimo episodio della serie. La storia riprende dal finale della puntata precedente. Claypool, l’avvocato inglese che si era messo in contatto con McGarrett, arriva alle Hawaii per incontrare Steve e consegnargli il lascito di Doris. Si tratta di una lettera che contiene solo un foglio con dei caratteri in codice. Nel frattempo, la squadra si occupa di un’intrusione domestica che avrebbe potuto finire in tragedia, non fosse stato per l’intervento di un buon samaritano che ha salvato una donna, Sylvia, e suo figlio da due rapinatori. La svolta arriva quando si scopre la vera identità del buon samaritano: si tratta di Lincoln Cole, un sergente maggiore dei Marine che vive sotto falso nome per sfuggire al suo passato. Purtroppo Hector, il fratello di uno dei due rapinatori ucciso da Cole, rapisce di nuovo Sylvia e Manu e li usa come esca per far uscire Cole allo scoperto. La squadra riesce a risolvere la cosa e Lincoln promette a Steve di aiutarlo a decifrare il codice lasciatogli da Doris. Nel frattempo, preoccupato per il comportamento dell’amico, Danny decide di parlare a Steve. Questi ammette di trovarsi in un momento di confusione e di essere sul punto di mollare tutto.

Hawaii Five-0 trama episodio stagione 10 – episodio 22 Aloha. Episodio conclusivo della decima e ultima stagione della serie che CBS ha deciso di non rinnovare. Cala il sipario, dunque, sulle vicende della squadra guidata da Steve McGarrett e Danny Williams. Steve riuscirà a chiudere i conti con il proprio passato? L’episodio inizia con Steve e Lincoln che stanno per incontrare qualcuno, che, secondo Lincoln, potrebbe decifrare il codice di Doris. Ma McGarrett riceve una telefonata da Danny. L’uomo è preoccupato, qualcuno lo sta seguendo. Quando Steve e Cole raggiungono il collega, di Danny non ci sono più tracce. E’ stato rapito da Daiyu Mei. Daiyu Mei propone uno scambio: la vita di Danny per il codice che, a quanto pare, nasconde le coordinate della vecchia tomba di Doris – quando la donna aveva finto la sua morte – nella quale sono nascosti moltissimi soldi. Nonostante tutto sembri andare a rotoli, i nostri riusciranno ad avere la meglio e, una volta arrestata Daiyu Mei, arriva per Steve il momento di andarsene. L’addio con Danny è commovente e Lincoln viene messo a capo della Five-0. Dopo i saluti di rito, salito sull’aereo, Steve ritrova Catherine, rintracciata da Cole. E’ stata lei a decifrare il codice. Per i due sarà l’inizio di una nuova vita?

Hawaii Five-0 streaming

La serie tv Hawaii Five-0 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

