Il bene mio film stasera in tv 6 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il bene mio è il film stasera in tv lunedì 6 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 5.

Il bene mio film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 4 ottobre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Pippo Mezzapesa

CAST: Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Teresa Saponangelo, Caterina Valente

DURATA: 95 minuti

Il bene mio film stasera in tv: trama

Elia, ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il ricordo. Quando il Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor. Lei è una giovane donna in fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a una inesorabile scelta.

Il bene mio recensione

La storia raccontata da Pippo Mezzapesa ha i toni di una fiaba amara che affonda le sue radici in un paese raso al suolo da un terremoto … e non è un caso che quel posto si chiami Provvidenza. Il regista mette in scena un lungometraggio che è un inno disperato all’amore che lega un uomo alle proprie radici, una esaltazione del sentimento che trascende la morte e trasforma il restare, il conservare, il fermarsi l’unico modo per dare il vero valore alle cose più importanti. Nasce così piano piano una leggenda che si diffonde di paese in paese, di bocca in bocca che racconta le vicende di un uomo sopravvissuto al terremoto che vuole essere il “custode della memoria” della sua comunità ormai perduta, con il cuore intriso di una tenerezza amara, ma con l’irremovibile caparbietà di un destino già scelto.

Un grandissimo Sergio Rubini ci accompagna in questa narrazione, interpretando con grande cuore e professionalità il suo personaggio: il solo cittadino rimasto ad abitare nella piccola cittadina distrutta, quasi come un fantasma surreale o un non-morto. L’ottima interpretazione di Sergio Rubini si avvale di ogni strumento attoriale a sua disposizione: la voce e l’intonazione, la fisicità, lo studio dei movimenti e del gestire spazio e gestualità, ma soprattutto l’espressività di un volto con la pelle scurita da quel sole del sud che impietoso solca da tempo le rughe della pesantezza di una anima che non vuole rassegnarsi alle ingiustizie che la limitano. La pellicola ha ricevuto una calorosa accoglienza alla 75° Mostra del Cinema di Venezia dimostrata da pubblico con un lungo applauso durato diversi minuti. Un film che merita assolutamente di essere visto.

Il bene mio film stasera in tv: curiosità

Il film è il secondo lungometraggio di finzione di Pippo Mezzapesa dopo Il paese delle spose infelici.

La pellicola è presentata in anteprima nazionale il 3 ottobre ad Amatrice, città simbolo di una tragedia recente causata da un violento terremoto.

Presentato al Festival del cinema di Venezia 2018 alla 15° edizione delle Giornate degli Autori come Evento Speciale Fuori Concorso.

Il lungometraggio è stato girato tra la Puglia e la Campania.

La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista Pippo Mezzapesa in collaborazione con Antonella Gaeta e Massimo De Angelis.

Il bene mio streaming

Il bene mio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il bene mio film al cinema stasera in tv: trailer

