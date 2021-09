Momenti di trascurabile felicità film stasera in tv 6 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Momenti di trascurabile felicità è il film stasera in tv lunedì 6 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Momenti di trascurabile felicità film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Daniele Luchetti

CAST: Pif, Federica Victoria Caiozzo, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo

DURATA: 93 Minuti

Momenti di trascurabile felicità film stasera in tv: trama

Paolo è morto in un incidente e quando arriva in paradiso la sua morte desta qualche problema e per questo gli angeli lo riportano sulla Terra. A Paolo resta ancora un’ora e trentadue minuti di vita per fare i conti con i punti salienti della sua vita. Lo yoga e l’Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella? Deve fare presto per capire tutto e …

Momenti di trascurabile felicità recensione

Bella comeddia, ben diretta e soprattutto ben scritta (la storia è sceneggiata a quattro mani da Piccolo, autore dei libri a cui la trama è ispirata, e da Daniele Luchetti). Ottima anche la recitazione di tutto il cast, con un Pif che incarna alla perfezione il suo personaggio con una esemplarità per nulla ridondante. Il montaggio, curato da Claudio Di Mauro, rende la narrazione fluida e vitale tra lunghe sequenze e immediate inquadrature, scene e fotogrammi che divengono ombre, in un percorso che si sviluppa attraverso le più piccole e trascurabili azioni quotidiane fonta di non riconosciuta felicità.

Momenti di trascurabile felicità film stasera in tv: curiosità

Il film è un libero adattamento di due libri scritti da Francesco Piccolo: l’omonimo Momenti di trascurabile felicità (2010) e il suo sequel intitolato Momenti di trascurabile infelicità (2015).

Il regista Daniele Luchetti è molto apprezzato sia come sceneggiatore che come regista. Tra i suoi lavori rivcordiamo Il portaborse (1991), Mio fratello è figlio unico (2007), La nostra vita (2010) e Io sono Tempesta (2018).

Momenti di trascurabile felicità streaming

Momenti di trascurabile felicità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Momenti di trascurabile felicità film stasera in tv: trailer

