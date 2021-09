GLORIA TRAMA EPISODI. Arriva in chiaro su Canale 5 la miniserie tv francese targata TF1 con il nuovo appuntamento martedì 7 settembre 2021. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Gloria trama episodi 7 settembre 2021 su Canale 5

Gloria trama episodio 5. Gloria decide di pagare Louise Verdiez per avere informazioni su David. Va all’appuntamento portando Arthur nascosto sul sedile posteriore dell’auto. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero, e che David era l’intermediario. Ma non le dice dove sia David. La Verdiez muore in un incidente provocato da Marianne Volton, che li aveva seguiti. Gloria scopre che Arthur la spia. L’uomo confessa che vi e’ costretto da una persona molto in alto, di cui non può svelare il nome. Stan Baldini viene arrestato da Marianne per una reazione violenta contro di lei. Gloria ancora una volta riuscirà a farlo assolvere. Gloria chiede un’udienza al giudice per riavere i figli, e aspetta la convocazione. Nel frattempo la piccola Alice le dice che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava quello che avrebbero dovuto fare se lui fosse scomparso. Gloria trova la lettera in una cassetta di sicurezza di cui scopre solo ora l’esistenza.

Gloria trama episodio 6. Finale. Gloria trova in una cassetta di sicurezza una lettera di David. In questa lettera ci sono le coordinate di un conto estero in cui David ha depositato un’ingente somma di denaro, per il futuro della famiglia. Marianne (Barbara Schulz) arresta Gloria, ma viene a sua volta arrestata da Philippe Lazargue, che scopriamo essere a capo di tutto l’intrigo. Al punto da rapire la piccola Alice, (che nel frattempo era stata riaffidata alla madre insieme ai fratelli) per indurre Gloria a trasferire i fondi esteri su un conto dello stesso Lazargue. Gloria, aiutata da Denis, riesce a liberare Alice. Restituirà il denaro a Gaelle Brak. Rientrando, trova Stan Baldini ad aspettarla davanti a casa. Fra i due è nato un sentimento. Ma le sorprese non sono finite. David è tornato, si dichiara colpevole e deciso ad affrontare le conseguenze delle sue malefatte. Gloria capisce di non amarlo più, e lo lascerà. Ma David forse andrà in carcere, e probabilmente, lei lo difenderà in tribunale.

Gloria streaming

Gloria streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

