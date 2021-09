La mia famiglia a soqquadro film stasera in tv 7 settembre: cast, trama, streaming

La mia famiglia a soqquadro è il film stasera in tv martedì 7 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La mia famiglia a soqquadro film stasera in tv: cast

La regia è di Max Nardari. Il cast è composto da Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta, Luis Molteni, Elisa Di Eusanio, Raniero Monaco Di Lapio, Silvia Tortarolo.

La mia famiglia a soqquadro film stasera in tv: trama

Martino (Gabriele Caprio) è un ragazzino che vive in una normale e tradizionale famiglia. I suoi genitori, il papà Carlo (Marco Cocci) e la mamma Anna (Bianca Nappi) decidono di iscriverlo ad una scuola media privata. Nella nuova scuola Martino si trova a disagio come un pesce fuor d’acqua. Infatti tutti i suoi compagni sono figli di genitori separati e di conseguenza viziati da madri e padri che si contendono il loro affetto. Per Martino c’è una sola soluzione per omologarsi e far parte del gruppo: spingere i genitori a divorziare. L’occasione arriva con l’apparizione di un’ex-spasimante del babbo, la bella Paola (Elisabetta Pellini). Lo stratagemma escogitato dal ragazzo però gli sfuggirà di mano…

La mia famiglia a soqquadro recensione

Il film è il secondo lungometraggio di Max Nardari, regista e produttore indipendente. Nonostante sia una produzione indipendente il film ha un tono e una struttura da commedia commerciale; ed infatti è già stato venduto all’estero. La mia famiglia a soqquadro non è mai volgare o sgradevole, ma usa con grande perizia il paradosso per mettere in luce il periodo dell’infanzia per ricavarne un messaggio morale. Il regista ha partecipato alla sceneggiatura scritta con Fausto Petronzio ispirandosi al libro di sua madre Renea Rocchino Nardari intitolato Figli violati.

Tra le interpretazioni attoriali segnaliamo la buona performance di Marco Cocci e Bianca Nappi ed in generale di tutto il cast tra cui una divertita Eleonora Giorgi nei panni della nonna. Tanti sono i temi trattati con diversi gradi di attenzione nel film: dalle separazioni al bullismo, dal culto delle cose alla realizzazione personale, dalla paura della solitudine al bisogno di una scala di valori alternativa. Comunque nel film permane sempre attivo il nucleo emotivo che regge tutta la storia.

La mia famiglia a soqquadro streaming

La mia famiglia a soqquadro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La mia famiglia a soqquadro film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

