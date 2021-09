CHICAGO FIRE 8 EPISODI 8 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 mercoledì 8 settembre 2021 l’ottava stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 8 trama episodi 8 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Fire 8 trama episodio 18 Ti copro io. L’episodio inizia con Julie, la madre naturale di Sylvie, che si prepara per il trasferimento a Chicago mentre rassicura la figlia: ora fa parte della famiglia, quindi non dovrà mai sentirsi una estranea. Il destino, però, si rivelerà oltremodo beffardo… Nel frattempo Stella e Wendy stanno presentando nelle scuole il loro programma “Girls on Fire”, senza però riscuotere il risultato sperato, nelle classi le ragazze sono disinteressate. In giornata la squadra viene chiamata per un incendio in un motel. Matt e Kelly cominciano i controlli bussano alle camere chiuse e allontanano i clienti. Una porta viene sfondata da Matt perchè all’interno non risponde nessuno, il motivo lo comprendono dopo: chi era all’interno della stanza è morto affogato nella vasca, ma da chi e perchè?

Chicago Fire 8 trama episodio 19 Manteniamo la calma. Tutta la 51 è pronta per il matrimonio tra Cruz e Chloe! Mancano solo 24 ore al grande giorno e da come si trascinano i nostri eroi, la festa di addio al celibato della sera prima ha avuto successo.. Nel frattempo, ancora in lutto per la morte della madre naturale da poco ritrovata, Sylvie, che fatica a trovare un equilibrio, deve anche aiutare il marito della donna, stravolto dalla perdita della moglie e nel panico per la neopaternità. Mentre si preparano per uscire per una nuova missione accade l’impensabile: la stazione 51 viene sequestrata, le porte verso l’esterno vengono bloccate e un gruppo di persone si incatena ai camion. Cosa sta succedendo? In poco tempo Boden viene a sapere che gli uomini incatenati fuori stanno protestando per la chiusura di un’altra stazione di vigili del fuoco, la 87, che era nel loro quartiere.

Chicago Fire 8 trama episodio 20 La campana della Cinquantuno. Ultimo atto dell’ottava stagione! Joe Cruz ritorna in caserma dopo il suo matrimonio, la sua “vera luna di miele” è prevista per giugno, adesso deve lavorare. Mentre Capp sta ripulendo la campana originale della caserma dei pompieri, ricevono una chiamata: dovranno gestire un “incidente industriale”. Tutti arrivano sulla scena, c’è una perdita di cloro, un gas altamente tossico. La squadra si dirige verso la nuvola gialla per cercare vittime, nel frattempo Severide trova la fonte della perdita: è stata causata da una reazione chimica, che provoca rapidamente l’esplosione del serbatoio! Capp viene spinto all’indietro dallo scoppio, causando la caduta del suo equipaggiamento protettivo ed esponendolo al gas. Severide lo porta di corsa all’ambulanza, ha difficoltà a respirare ed è visibilmente ferito, sebbene insista sul fatto che sta bene. Vedendo le ferite di Capp, Boden si confronta con l’uomo responsabile del cantiere, come è possibile che vi sia un serbatoio di cloro nel suo cortile..

