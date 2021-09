Cinquanta sfumature di grigio film stasera in tv 8 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Cinquanta sfumature di grigio è il film stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola diretta da Sam Taylor-Johnson ha come protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cinquanta sfumature di grigio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fifty Shades of Grey

USCITO IL: 12 febbraio 2015

GENERE: drammatico, sentimentale, erotico

ANNO: 2015

REGIA: Sam Taylor-Johnson

CAST: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden

DURATA: 125 minuti

Cinquanta sfumature di grigio film stasera in tv: trama

Anastasia Steele (Dakota Johnson) è una introversa studentessa che sta per Laurearsi in Letteratura. La sua migliore amica Kate e coinquilina le chiede il favore di andare a intervistare il potente Christian Grey, visto che lei è influenzata e non può andare. Anastasia, piuttosto terrorizzata dall’incontro, si reca negli uffici di Grey: un grattacielo elegante in cui lavorano solo donne di bell’aspetto bionde. Quando entra nell’ufficio dell’uomo, conosce il bellissimo e affascinante Christian Grey. Tra i due scatta subito una scintilla, tanto che lui farà di tutto per conoscerla ed entrare nella sua vita facendole regali costosi. Quando iniziano a frequentarsi, però, Anastasia capisce che Christian è un uomo oscuro con un passato misterioso. Soprattutto Grey ha gusti erotici particolare prediligendo pratiche sessuali insospettabili..

Cinquanta sfumature di grigio film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo best-seller del 2011 scritto da E. L. James. La scrittrice è anche produttrice del film.

Colonna sonora del film e del trailer è stata una versione molto sensuale di Crazy In Love di Bayoncè, interpretata dalla stessa superstar proprio per il film.

Dakota Johnson ha dovuto coprire tutti i suoi tatuaggi con il make up per le riprese.

Ogni membro del cast ha imparato tutte le battute in cinque giorni.

Dakota Johnson e Jamie Dornan hanno girato le scene nella Stanza Rossa durante l’ultima settimana di riprese. Questo per permettere ai due di essere più a loro agio dopo essersi conosciuti meglio. Inoltre sono state usate camere telecomandate per avere meno persone possibili sul set e lasciare ai due maggior privacy.

Dakota Johnson ha chiesto ai suoi genitori Don Johnson e Melanie Griffith di non guardare il film.

Cinquanta sfumature di grigio streaming

Cinquanta sfumature di grigio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cinquanta sfumature di grigio film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

