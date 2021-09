Paradiso amaro film stasera in tv 8 settembre: cast, trama, streaming

Paradiso amaro è il film stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paradiso amaro film stasera in tv: cast

La regia è di Alexander Payne. Il cast è composto da George Clooney, Judy Greer, Shailene Woodley, Matthew Lillard, Beau Bridges, Robert Forster, Rob Huebel, Patricia Hastie, Michael Ontkean, Mary Birdsong, Milt Kogan, Amara Miller, Nick Krause.

Paradiso amaro film stasera in tv: trama

Matt King (George Clooney) vive alle Hawaii ma la sua vita non ricalca l’immagine sognante dipinta sulle cartoline di quelle isole. Sua moglie Elizabeth (Patricia Hastie) è in coma in seguito a un brutto incidente. Per la donna non ci sono, purtroppo, speranze: l’unica decisione rimasta da prendere è se staccare o meno le macchine che la mantengono in vita. L’uomo, da sempre schiavo del lavoro, si ritrova, così, con due figlie da crescere, due ragazze che, praticamente, non conosce più. A creargli più problemi è la maggiore, Alexandra (interpretata dalla rivelazione Shailene Woodley, nota per la serie tv “La vita segreta di una teenager americana”, qui al debutto sul grande schermo) che vive la fase adolescenziale della ribellione più provocatoria. Come se non bastasse, Matt, dopo la morte della moglie, scopre che la donna aveva un amante e stava per chiedere il divorzio. Frustrato e tradito, si mette alla ricerca dell’altro…

Paradiso amaro streaming

Paradiso amaro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Paradiso amaro film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

