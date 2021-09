PRODIGAL SON EPISODI 8 SETTEMBRE 2021. Torna su Italia 8 mercoledì 2 settembre 2021 la serie tv targata Fox con Tom Payne, Michael Sheen, Catherine Zeta Jones. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Prodigal Son trama episodi 8 settembre 2021 su Italia 1

Prodigal Son trama episodio 20 Tale padre… La prima stagione di Prodigal Son si chiude con uno degli episodi più belli di tutta la serie, e lascia aperti molti interrogativi per la seconda (che Fox, però, non ha ancora confermato). L’assassino di Eve, Eddie, l’infermiere/sicario di Martin (Michael Sheen) è passato a sua volta a nuova vita, peccato che prove evidenti di DNA indichino Malcolm (Tom Payne) come principale sospettato. In aiuto del figlio arriva Jessica, la donna paga la cauzione e il nostro profiler, con tanto di cavigliera elettronica, torna a casa agli arresti domiciliari. Nel frattempo Martin, persi tutti i privilegi, viene trasfertito in una prigione normale, quì il dottore scopre che è stata messa una taglia sulla sua testa… Malcolm, ignorando il suo ordine di arresti domiciliari va con Ainsley alla prigione per vedere il padre, devono capire se ci sono prove per incastrare Nicholas Endicott, è lui il responsabile della morte di Eddie (siamo sicuri?).

La risposta di Martin è molto chiara: nessuna prova, per proteggere la famiglia, Malcom non ha scelta: dovrà ucciderlo. Intanto Jessica ha accettato l’invito a cena di Nicholas e mentre sono a tavola, arriva Gil (Lou Diamond Phillips). I due uomini discutono e lei assiste impotente all’accoltellamento del poliziotto da parte di uno degli uomini di Endicott. Senza perdere la solita calma, la donna lo porta all’ospedale dopo aver messo momentaneamente ko Nicholas. Ignara di tutta la faccenda Ainsley torna a casa non prima di avvisare con una telefonata Malcom di raggiungerla, non sa che ad attenderla troverà invece Nicholas. Quello che accade dopo lascerà tutti a bocca aperta…

Prodigal Son streaming

Prodigal Son streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

