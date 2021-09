CHICAGO MED 5 EPISODI 9 SETTEMBRE 2021. Arriva su Italia 1 giovedì 9 settembre 2021 la quinta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 trama episodi 9 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 1 Nessuna normalità. Nella quarta stagione di Chicago Med la dottoressa Sarah Reese, interpretata da Rachel Katherine DiPillo, ha lasciato la serie e si presume che ci saranno ripercussioni in questa quinta stagione. Ma a non far parte del cast c’è anche Colin Donnell, aka Connor Rhodes. Dopo infatti la morte del padre, e quella della sua fidanzata Ava, gli autori dello show decidono di trasferire il personaggio altrove…, il dottore saluta quindi la serie tv durante l’anteprima della quinta stagione. Nessuna normalità In seguito all’incidente d’auto, Natalie subisce un trauma cranico e Will se ne incolpa. Il dottor Marcel, chirurgo traumatologo, sospetta di Phillip quando afferma che lui e Natalie sono fidanzati. Connor è convinto che Ava abbia causato la morte di suo padre. Quando Ava viene a sapere che sta per essere scoperta, si toglie la vita. Nel frattempo, Ethan e April affrontano il problema della gravidanza, mentre curano un bambino che potrebbe diventare cieco, e Maggie scopre di avere un cancro. Il dottor Charles interrompe la sua luna di miele per curare un paziente con potenziale schizofrenia. Incapace di superare l’accaduto, Connor si dimette e lascia Chicago, dopo aver salutato il Dr. Latham e la Goodwin.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 trama episodi 9 settembre 2021 su Italia 1

Chicago Med 5 trama episodio 2 Completamente al buio. Durante una notte di tempesta, Chicago viene messa in ginocchio da un blackout e ne consegue il caos. Il dottor Marcel e Noah sono costretti a eseguire un intervento chirurgico al buio. Natalie rimane intrappolata in un ascensore con un paziente che ha bisogno di un intervento chirurgico di emergenza. Ethan istruisce un nuovo gruppo di specializzandi, mentre Will, Maggie e Sharon hanno che fare con tre studentesse in preda a convulsioni e sospettano un possibile episodio epidemico.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Med 5 streaming

Chicago Med 5 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med 5: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med 5 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med 5: link utili