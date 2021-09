DELITTI IN PARADISO EPISODI 9 SETTEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 9 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 9 settembre 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 6 Febbre tropicale. Con Richard Poole costretto a letto da una febbre tropicale e Camille a Parigi, tocca a Dwayne e Fidel risolvere il caso dell’omicidio di un sommozzatore locale, Benjamin Lightfoot, trovato ucciso la mattina dopo aver litigato con suo fratello, nonché suo capo, Phil Lightfoot. Provvisoriamente a capo della squadra viene messa la detective Angela Young, al momento in vacanza sull’isola. L’eccentrico approccio della donna si dimostra per i locali ancor più fastidioso di quello di Poole e, in più, decisamente meno efficace. Dwayne e Fidel decidono, così, alle spalle di Angela, di ragguagliare Poole sui dettagli del caso. Riuscirà il detective a svelare l’omicida anche dal suo letto di “sofferenza”? E, soprattutto, sopravviveràPoole alle curative zuppe di pollo della madre di Camille?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili