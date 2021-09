A Star Is Born film stasera in tv 10 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

A Star Is Born è il film stasera in tv sabato 10 settembre 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

A Star Is Born film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 11 ottobre 2018

GENERE: Drammatico, Musicale, Sentimentale

ANNO: 2018

REGIA: Bradley Cooper

CAST: Bradley Cooper, Michael Harney, Sam Elliot, Lady Gaga

DURATA: 135 Minuti

A Star Is Born film stasera in tv: trama

La trama racconta una tormentata storia d’amore. Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine, che scopre la squattrinata artista Ally (Gaga) e si innamora di lei. Ally ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sotto i riflettori. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

A Star Is Born recensione

Il film è il terzo remake di un grande classico del cinema americano, il grande musical del 1954 e poi dell’apprezzata versione del 1976 con Barbra Streisand. La performance di Cooper in questo suo lavoro si dimostra non solo un bravo attore, ma anche un buon regista (anche se gli manca un po’ di verve e di esperienza) e un cantante assolutamente credibile con una capacità canora fino ad oggi sconosciuta. Lady Gaga mostra di essere un’attrice perfetta. Ha abbandonato tutte le sue maschere artistiche e dà mostra di sè come grande interprete. Inoltre l’affiatamento tra i due attori protagonisti è assolutamente tangibile. Il film parte molto bene per lo meno fino al duetto sul palco, sulle note di Shallow, che è di fatto l’apice di una pellicola che poi comincia a perdere colpi forse anche perchè eccessivamente lunga. Visione consigliata.

A Star Is Born stasera in tv: curiosità

Lady Gaga è co-autrice con Cooper della colonna sonora interamente riscritta e interpretata dal vivo davanti alle cineprese. Nessun brano è stato pre-registrato. Alcuni brani sono stati firmati anche da collaboratori esterni, come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson.

Il film segna il debutto alla regia del quattro volte candidato all’Oscar Bradley Cooper che condivide il set con una straordinaria Lady Gaga.

La sceneggiatura è di Eric Roth e Bradley Cooper & Will Fetters.

La pellicola è stata presentata in anteprima al Festival di Venezia.

A Star Is Born streaming

A Star Is Born streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

A Star Is Born film stasera in tv: trailer

