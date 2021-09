DELITTI IN PARADISO EPISODI 10 SETTEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 10 settembre 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 10 settembre 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 7 Orecchio musicale. Solly, cantante leader di una band da poco riunitasi, viene trovato sul palco con una pallottola in testa. Suicidio? Omicidio? Poole inizia a scavare nel passato dei componenti della band, della moglie della vittima e di una giovane fotografa. A quanto pare tutti quanti possono essere inseriti nella lista dei sospettati. E, come se sole, sabbia, mare e omicidi non bastassero, per il nostro eroe ci sono da affrontare anche paure ataviche, come quella di Richard per i serpenti (veri o di gomma che siano)…

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 10 settembre 2021

Delitti in Paradiso Stagione 1 – episodio 8 Anagrammi. Episodio conclusivo della prima stagione della serie. Una donna viene trovata cadavere, nel suo letto, in bocca trenta monete. Sulla scena del crimine viene rinvenuto il distintivo di Dwayne. Il poliziotto, infatti, aveva conosciuto la vittima la sera prima in un locale e l’aveva accompagnata a casa per un caffè. Il povero Dwayne si ritrova, così, sulla lista dei sospettati. Ulteriori indagini portano a scoprire che la donna viveva sotto falsa identità, essendo un’importante informatrice, tenuta sotto protezione da un’Agenzia anticrimine londinese. Poole si convince che l’omicida debba ancora trovarsi sull’isola, interessato alla documentazione raccolta dalla vittima. Una volta risolto il caso, riuscirà il nostro detective a fare ritorno nella sua amata City?

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

