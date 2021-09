Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà film stasera in tv 12 settembre: cast, trama, streaming

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà è il film stasera in tv domenica 12 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà film stasera in tv: cast

La regia è di Stefano Vicario, figlio della stessa Rossana Podestà. Il cast è composto da Nicole Grimaudo e Alessio Boni, con l’intervento di: Giovanna Canton, Arnaud Clavel, Piera Detassis, Valeria Fabrizi, Fabio Fazio, Roberto Mantovani, Reinhold Messner, Simone Moro.

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà film stasera in tv: trama

Esploratore, giornalista, scrittore, fotoreporter: Walter Bonatti, il più grande alpinista di tutti i tempi aveva una personalità fuori dal comune, complessa, ricca di sfumature, inquieta e ribelle. La docufiction, prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, vuole ripercorrerne i tratti più intimi e non conosciuti, raccontando Bonatti come alpinista e come uomo in un repertorio inedito. La cornice del racconto è la sua travolgente storia d’amore con la diva del cinema Rossana Podestà, durata tre decenni e che ha unito due anime affini per quanto molto differenti. Girato anche nei luoghi reali della loro storia, come la casa della Podestà all’Argentario, il racconto parte dal loro primo incontro a Roma nel 1981 e si sviluppa fino alla morte di Walter, avvenuta il 13 settembre 2011 a 81 anni, ripercorrendone momenti pubblici e privati attraverso la voice over di Rossana, donna intelligente, spiritosa e sensibile, la sola capace di tenergli testa per trent’anni e di domare i suoi demoni interiori. Centrale nella narrazione l’eco della celebre spedizione alpinistica che il 31 luglio 1954 conquistò per prima la vetta del K2, le polemiche che seguirono e la lotta lunga cinquant’anni per affermare definitivamente la versione di Bonatti.

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà streaming

Sul tetto del mondo Walter Bonatti e Rossana Podestà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

