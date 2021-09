The Island film stasera in tv 12 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Island è il film stasera in tv domenica 12 settembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Island film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 26 agosto 2005

GENERE: Azione, Thriller, Fantascienza

ANNO: 2005

REGIA: Michael Bay

CAST: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten

DURATA: 127 Minuti

The Island film stasera in tv: trama

Siamo a metà del ventunesimo secolo. a causa di un disastro ecologico che ha distrutto quasi interamente il pianeta, rimane solo un’isola incontaminata e un’area protetta (una struttura utopica ma ben circoscritta, un pulitissimo e organizzatissimo impianto) dove vivono, monitorati 24 ore al giorno, i sopravvissuti. Gli abitanti sperano di essere scelti per ansdare nella famosa Isola, ultimo luogo della Terra incontaminato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jordan Two-Delta è appena stata scelta per andare sull’isola, lussureggiante e meravigliosa, dove solo i più fortunati trovano alloggio. Lincoln Six Echo un altro abitante dell’impianto protetto che nel frattempo si è innamorato di lei, ha però scoperto la verità: tutto ciò che lo circonda è falso e lui come Jordan e gli altri compagni non sono altro che cloni destinati a fornire organi quali “pezzi di ricambio” per gli uomini veri. L’isola non esiste, loro sono cloni di esseri umani che vivono nel mondo reale e vengono sacrificati in caso di trapianto, intervento, maternità. Lincoln decide di intraprendere una fuga rocambolesca in compagnia della bella Jordan Two-Delta…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Island film stasera in tv: curiosità

Tra i brano colonna sonora del film è presente My name is Lincoln, composto da Steve Jablonsky. La canzone è stata utilizzata in seguito anche per i film Elizabeth: The Golden Age, Transformers di Michael Bay, ma anche ne trailer di Avatar di James Cameron e Sette anime con Will Smith.

La pubblicità che vediamo a metà film con protagonista Sarah Jordan non è stata girata per il film, ma si tratta di un vero spot fatto in precedenza da Scarlett Johansson.

Tom Lincoln è scozzese e ha una passione per le biciclette sportive personalizzate. Queste caratteristiche sono state ispirate dallo stesso Ewan McGregor.

The Island streaming

The Island streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Island film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_ZyNJ3cKfEg

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili