John Wick 3 Parabellum film stasera in tv 13 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

John Wick 3 Parabellum è il film stasera in tv lunedì 13 settembre 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

John Wick 3 Parabellum film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 maggio 2019

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2019

REGIA: Chad Stahelski

CAST: Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick, Tiger Hu Chen

DURATA: 130 Minuti

John Wick 3 Parabellum film stasera in tv: rama

John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel…

John Wick 3 Parabellum recensione

Di certo siamo in presenza di uno splendido film d’azione, uno dei migliori degli ultimi anni. Tutte le scene di combattimento sono state coreografate meravigliosamente e l’interpretazione di Keanu Reevees è impeccabile. Anche il cast di supporto è straordinario. La piacevole sorpresa è che il film è pieno di momenti esilaranti e genuini. Questa pellicola di certo è consigliata a tutti i fan del film d’azione, ma non solo. Il tutto in attesa di John Wick 4, in arrivo nei cinema di tutto il mondo 21 maggio 2021.

John Wick 3 Parabellum film stasera in tv: curiosità

Il titolo Parabellum deriva dalla frase latina “Si vis pacem, para bellum”, che significa se vuoi la pace, preparati alla guerra. Inoltre è anche il nome comune della cartuccia 9mm Parabellum.

“Guns. Lots of Guns” ossia la frase del trailer “armi. molte armi” è una citazione detta da Neo (Keanu Reeves) in Matrix.

Keanu Reeves ha dichiarato in una recente intervista che non vuole distruggere la trilogia con ulteriori sequel. Quindi questo terzo capitolo sarà l’ultimo della saga di John Wick.

Il film comincia un’ora dopo da John Wick Chapter 2 (2017). Ossia quando la caccia al protagonista si apre. Il precedente film infatti si chiudeva con Winston che annunciava che la caccia si sarebbe aperta dopo un’ora.

John Wick 3 Parabellum streaming

John Wick 3 Parabellum streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

John Wick 3 Parabellum film stasera in tv : trailer

Stasera in TV sui social

