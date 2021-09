Riverdale 5X16: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L’episodio di Riverdale 5X16 va in onda sulla The CW mercoledì 15 settembre 2021. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #RIVERDALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riverdale 5X16: trama e anticipazioni

La serie tv torna con la quinta stagione dopo la pausa estiva. L’episodio di Riverdale 5X16 si intitola Chapter Ninety-Two: Band of Brothers, che tradotto significa letteralmente “Capitolo novantadue: band di fratelli”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Dopo aver appreso alcune notizie inaspettate sul suo ex comandante, Archie si apre con lo zio Frank sul suo periodo nell’esercito. Veronica escogita un modo intelligente per raccogliere fondi dopo che Chad l’ha chiamata alla SEC. Alla fine, Cheryl e Kevin tentano di prendere il controllo del ministero e Jughead fa un giro di scuse.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riverdale 5X16 streaming e dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW mercoledì 15 settembre 2021. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa prossimamente su Premium Stories, canale a pagamento della piattaforma Mediaset Premium. Come accaduto per le precedenti stagioni inoltre è probabile che anche la quarta verrà messa in chiaro su Italia 1. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Riverdale 5X16 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Riverdale 5X16 promo

Riverdale sui social

Per commentare in diretta la serie tv Riverdale basta andare sull’hashtag ufficiale #Riverdale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Riverdale segui le pagine Facebook:

Quelli delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Riverdale: link utili