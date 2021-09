Si fa presto a dire amore film stasera in tv 15 settembre: cast, trama, streaming

Si fa presto a dire amore è il film stasera in tv mercoledì 15 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Si fa presto a dire amore film stasera in tv: cast

La regia è di Enrico Brignano. Il cast è composto da: Enrico Brignano, Vittoria Belvedere, Samuela Sardo, Isabel Perez, Zoe Incrocci, Corrado Olmi, Pia Velsi, Luigi Diberti, Mario Donatone, Evelina Gori, Patrizia Loreti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Si fa presto a dire amore film stasera in tv: trama

Enrico, 30 anni, non ha ancora una occupazione fissa e passa molto tempo al bar con gli amici. Le sue giornate tutto sommato tranquille cambiano bruscamente quando Silvana, la sua fidanzata di sempre, all’improvviso lo lascia senza un motivo preciso. Fra propositi di suicidio e divagazioni filosofeggianti con l’amico idraulico Alfredo, Enrico un giorno ad un concorso conosce Elvira, anche lei lasciata dal ragazzo. I due cominciano a frequentarsi e finiscono per fidanzarsi con presentazione di Elvira ai genitori di Enrico. Le cose sembrano mettersi bene, quando riappare Silvana. Non volendo rinunciare a lei, Enrico cerca di barcamenarsi e mette in piedi due faticose storie parallele. La confusione diventa totale, allorché Enrico incontra Martha e, dopo varie peripezie, finisce per accompagnarla in Uruguay, suo paese d’origine. Lì, mentre é in intimità con lei, fa il nome di Silvana e capisce di essere ancora innamorato di lei….

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Si fa presto a dire amore streaming

Si fa presto a dire amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili